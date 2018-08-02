На границе с Польшей обнаружили пневматические винтовки с патронами

В Украину пытались провезти 25 пневматических винтовок и 100 тыс. патронов

Пограничники на границе с Польшей в рейсовом автобусе обнаружили пневматические винтовки с патронами. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне в пункт пропуска "Шегини" прибыл рейсовый автобус "Перемышль-Львов". В ходе проверки транспортного средства смотровая группа с привлечением служебной собаки обнаружила в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 000.

"Незадекларированное оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке и переданы государственным компетентным органам. Продолжается выяснение обстоятельств правонарушения и оценка найденных вещей", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые на границе патроны (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области из-за контрабанды и мигрантов руководство пограничной службы усилило охрану границы. Отметим, согласно данным Государственной пограничной службы, количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22% в первой половине 2018 года.