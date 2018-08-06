На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" уповільнено рух транспорту

Рух транспорту у "Шегині" уповільнено через вихід з ладу трансформаторної підстанції

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" (Львівська область) уповільнено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За повідомленням прикордонників, у пункті пропуску "Шегині" вийшла з ладу трансформаторна підстанція, це призвело до часткового знеструмлення пункту пропуску.

"До усунення фахівцями несправностей рух через пункт пропуску "Шегині" уповільнений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Шегині" виявили в рейсовому автобусі пневматичні гвинтівки з патронами.

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через контрабанду і мігрантів на Закарпатті керівництво Державної прикордонної служби збільшило число державної охорони на кордоні. За даними ДПСУ, число нелегальних мігрантів в Україні в першій половині 2018 року зросло на 22%. Зростання кількості нелегальних мігрантів спостерігається як на каналах легального, так і нелегального в'їзду.