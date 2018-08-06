На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" уповільнено рух транспорту

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 14:10
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух транспорту у "Шегині" уповільнено через вихід з ладу трансформаторної підстанції

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" (Львівська область) уповільнено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За повідомленням прикордонників, у пункті пропуску "Шегині" вийшла з ладу трансформаторна підстанція, це призвело до часткового знеструмлення пункту пропуску. 

"До усунення фахівцями несправностей рух через пункт пропуску "Шегині" уповільнений", - йдеться у повідомленні.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску &quot;Шегині&quot; уповільнено рух транспорту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Шегині" виявили в рейсовому автобусі пневматичні гвинтівки з патронами. 

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через контрабанду і мігрантів на Закарпатті керівництво Державної прикордонної служби збільшило число державної охорони на кордоні. За даними ДПСУ, число нелегальних мігрантів в Україні в першій половині 2018 року зросло на 22%. Зростання кількості нелегальних мігрантів спостерігається як на каналах легального, так і нелегального в'їзду.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Польша,  пункт пропуска  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС