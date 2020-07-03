На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска

На границе с Польшей возобновляет работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев". Пропуск транспортных средств будет разрешен с понедельника, 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, польская сторона уже проинформировала об открытии пункта пропуска с 1:00 понедельника, 6 июля.

Сейчас на границе между Польшей и Украиной действуют четыре автомобильных пункта пропуска:

"Дорогуск-Ягодин";

"Корчевая-Краковец";

"Гребенное – Рава-Русская";

"Медика-Шегини".

Напомним, с 1 июля Польша возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.

При этом изначально польское правительство отменило для авиапассажиров из Украины обязательную двухнедельную самоизоляцию, но 3 июля правило обязательной самоизоляции было восстановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины еще в конце мая приняло решение об открытии всех пунктов пропуска на границах с Евросоюзом и Молдовой, при этом полноценную работу они смогут возобновить лишь после решения смежной стороны.