На кордоні з Польщею відкривають ще один пункт пропуску

Пункт "Будомєж-Грушів" відновлює роботу з 6 липня
На кордоні з Польщею відновлює роботу автомобільний пункт пропуску "Будомєж-Грушів". Пропуск транспортних засобів буде дозволено з понеділка, 6 липня.
Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Як зазначили прикордонники, польська сторона вже проінформувала про відкриття пункту пропуску з 1:00 понеділка, 6 липня.
Зараз на кордоні між Польщею та Україною діють чотири автомобільні пункти пропуску:
Нагадаємо, з 1 липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.
При цьому спочатку польський уряд скасував для авіапасажирів з України обов'язкову двотижневу самоізоляцію, але 3 липня правило обов'язкової самоізоляції було відновлено.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд України ще в кінці травня прийняло рішення про відкриття всіх пунктів пропуску на кордонах з Євросоюзом і Молдовою, при цьому повноцінну роботу вони зможуть відновити лише після рішення суміжної сторони.
Автор: Игорь Литвиненко