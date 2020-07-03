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На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска

Новости » Общество     03.07.2020 - 16:03
На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска
Фото: пункт пропуска на польской границе (dpsu.gov.ua)

Пункт "Будомеж-Грушев" возобновляет работу с 6 июля

На границе с Польшей возобновляет работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев". Пропуск транспортных средств будет разрешен с понедельника, 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, польская сторона уже проинформировала об открытии пункта пропуска с 1:00 понедельника, 6 июля.

Сейчас на границе между Польшей и Украиной действуют четыре автомобильных пункта пропуска:

  • "Дорогуск-Ягодин";
  • "Корчевая-Краковец";
  • "Гребенное – Рава-Русская";
  • "Медика-Шегини".

Напомним, с 1 июля Польша возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.

При этом изначально польское правительство отменило для авиапассажиров из Украины обязательную двухнедельную самоизоляцию, но 3 июля правило обязательной самоизоляции было восстановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины еще в конце мая приняло решение об открытии всех пунктов пропуска на границах с Евросоюзом и Молдовой, при этом полноценную работу они смогут возобновить лишь после решения смежной стороны.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Польшаграницапункт пропуска
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