На кордоні з Польщею відкривають ще один пункт пропуску

Фото: пункт пропуску на польському кордоні (dpsu.gov.ua)

Пункт "Будомєж-Грушів" відновлює роботу з 6 липня

На кордоні з Польщею відновлює роботу автомобільний пункт пропуску "Будомєж-Грушів". Пропуск транспортних засобів буде дозволено з понеділка, 6 липня.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, польська сторона вже проінформувала про відкриття пункту пропуску з 1:00 понеділка, 6 липня.

Зараз на кордоні між Польщею та Україною діють чотири автомобільні пункти пропуску:

"Дорогуськ-Ягодин";

"Корчова-Краковець";

"Гребенне – Рава-Руська";

"Медика-Шегині".

Нагадаємо, з 1 липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.

При цьому спочатку польський уряд скасував для авіапасажирів з України обов'язкову двотижневу самоізоляцію, але 3 липня правило обов'язкової самоізоляції було відновлено.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України ще в кінці травня прийняло рішення про відкриття всіх пунктів пропуску на кордонах з Євросоюзом і Молдовою, при цьому повноцінну роботу вони зможуть відновити лише після рішення суміжної сторони.

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Автор: Игорь Литвиненко