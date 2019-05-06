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На кордоні з Польщею в чергах застрягли сотні автомобілів

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 12:30
На кордоні з Польщею в чергах застрягли сотні автомобілів
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Українські прикордонники не справляються з оформленням на виїзд з країни

На кордоні з Польщею утворилися значні черги з української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна в ефірі "112 Україна".

За його словами, на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин.

"Зараз на виїзд в основних пунктах пропуску знаходяться більше двох, а то й три сотні автомобілів", - зазначив Слободян.

Він також припустив, що до Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову ускладнено пропуск українських автомобілів. Зокрема, угорські прикордонники повідомили про збій бази даних на їх КПП. Кілька днів назад на угорських КПП сталася така ж ситуація.

У квітні Кабінет міністрів України погодив відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні з Румунією. Мова йде про відкриття міжнародного пункту "Орлівка" для поромного, пасажирського і вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) та Ісакча (Румунія).

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Новини України ПольшакордонОлег Слободян
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