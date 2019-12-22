На границе с Польшей образовались значительные очереди

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что на границе Украины и Польши образовались новогодние очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нефьодова в Facebook.

По словам главы Гостаможслужбы, с выезда на въезд "перебросили максимум людей".

"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. Простите за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Пока стараемся сделать все, что можем с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания - вот фото / видео со Смильнице онлайн - на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камеры наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет", - сообщил чиновник.

Фото: очереди на границе с Польшей

Он добавил, что специфики добавляет и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом.

"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - отметил Нефьодов.

Напомним, 23 декабря прошлого года из Польши в Украину выезжали десятки тысяч украинцев на рождественские праздники, из-за чего на контрольных пунктах пропуска также образовались огромные очереди.

Как писало РБК-Украина, в конце 2018-го Министерство иностранных дел советовало гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019-го избегать путешествий автомобильным транспортом.