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На границе с Польшей образовались очереди: простаивают более 150 автомобилей

Автор: РБК-Украина

На западной границе Украины наблюдаются большие очереди на выезд. На пунктах пропуска в Польшу застряли более сотни автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы в Facebook.

В частности, по состоянию на вторую половину дня на границе с Польшей в очередях стоят 140 автомобилей в пункте пропуска "Шегини", 30 - "Краковец".

На пунктах пропуска в Словакию и Венгрию очередей не наблюдается.

Напомним, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Кроме того, Эстония приняла решение смягчить некоторые карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Меры начали ослаблять с 31 мая.

Добавим, что в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

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