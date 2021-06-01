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На кордоні з Польщею утворилися черги: простоюють понад 150 автомобілів

Автор: РБК-Україна

На західному кордоні України спостерігаються великі черги на виїзд. На пунктах пропуску до Польщі застрягли більше сотні автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби у Facebook.

Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 140 автомобілів у пункті пропуску "Шегині", 30 - "Краковець".

На пунктах пропуску до Словаччини та Угорщини черг не спостерігається.

Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Крім того, Естонія прийняла рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які були введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почали послаблювати з 31 Травня.

Додамо, що наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

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