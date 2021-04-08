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На границе с Польшей образовалась очередь из 240 автомобилей

Автор: Игорь Литвиненко

В четверг, 8 апреля, на украино-польской границе образовались очереди из автомобилей. На трех пунктах пропуска в общей сложности застряли 240 транспортных средств.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 9 утра у пункта пропуска "Рава-Русская" находились 30 автомобилей, у "Шегини" - 110, у "Краковец" - 100.

Также небольшая пробка из 15 автомобилей образовалась в пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией.

Напомним, с 30 марта Польша больше не признает результаты COVID-тестов из стран не из Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта Польша не пустила в страну автобус с украинцами. Один из пассажиров заявил, что у него COVID. Во въезде отказали всем пассажирам.

Отметим, недавно правительство утвердило план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. На 35 пунктов на границе потратят почти 10 млрд гривен.

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Новости Украины Государственная пограничная службаПольшаграницапробки
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