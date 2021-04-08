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На кордоні з Польщею утворилася черга з 240 автомобілів

Автор: Ігор Литвиненко

У четвер, 8 квітня, на україно-польському кордоні утворилися черги з автомобілів. На трьох пунктах пропуску в цілому застрягли 240 транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

Так, станом на 9 ранку біля пункту пропуску "Рава-Руська" перебували 30 автомобілів, у "Шегинях" - 110, у "Краковець" - 100.

Також невелика пробка з 15 автомобілів утворилася в пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, з 30 березня Польща більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.

Також РБК-Україна писало, що на початку березня Польща не пустила в країну автобус з українцями. Один з пасажирів, заявив, що у нього COVID. У в'їзді відмовили всім пасажирам.

Зазначимо, нещодавно уряд затвердив план заходів щодо облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. На 35 пунктів на кордоні витратять майже 10 млрд гривень.

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