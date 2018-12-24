На кордоні з Польшею утворилася черга з понад 150 автомобілів - ДПСУ

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На вїзд в Україну утворилися черги з понад 150 автомобілів

Впродовж кількох днів кордоні України з Польшею фіксують великі черги автомобілів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Вчора, (23 грудня - ред.) на окремих напрямках кордону черги досягали до 400 автомобілів. Сьогодні ж ми спостерігаємо також велике скупчення автотранспорту на в’їзд в Україну. Звісно, найбільш активною є польська ділянка кордону. Сьогодні зранку на в’їзд в Україну найбільші черги стояли на пункті пропуску "Яготин", "Краківець", "Шегіні" та "Смільниця", - заявив Слободян.

За його словами, станом на ранок 24 грудня в черзі на в’їзд в країну очікувало понад 100-150 легкових автомобілів.

"Це достатньо багато. Тому не можна поки говорити, що час очікування громадян у черзі буде мінімальним. Станом на 12:00 ситуація на кордоні принципова не змінилась. Просимо громадян обирати більш вільні напрямки руху", - додав він.

Прикордонники пояснюють, що причиною черг є велика кількість заробітчан, які повертаються додому на час Новорічних та Різдвяних свят.

"Це пов’язано з тим, що наближаються різдвяні свята. В Європі це канікули і громадяни України, які працюють закордоном повертаються додому до своїх родин", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею продовжують утворюватися черги на в'їзд в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 грудня Державна прикордонна служба попереджала про можливі ускладнення в'їзду в Україну на західній ділянці державного кордону.