На границе с Польшей обнаружили контрабанду, которую везли под видом гуманитарной помощи

На границе с Польшей правоохранители обнаружили контрабанду, которая перевозилась под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, на пункте пропуска "Ягодин" пограничники остановили грузовик, который вез в Украину около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму в 2,6 тысячи долларов.

Во время углубленной проверки груза пограничники обнаружили, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием.

"По результатам выявлен не заявленный к перемещению груз, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и прочее. В целом пограничники нашли более 1000 наименований товара в более чем 1,5 млн гривен", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Европейский союз 10 ящиков с сигаретами. Пограничники изъяли 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины масштабной партии медицинских халатов, запрещенных к экспорту. Злоумышленников задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.