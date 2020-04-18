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На Закарпатье задержали банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 12:31
На Закарпатье задержали банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет
Фото с места задержания (dpsu.gov.ua)

Пограничники задержали микроавтобус с румынскими номерами, который направлялся в сторону границы

На Закарпатье пограничники задержали банду контрабандистов с 5 тысячами пачек сигарет, которые направлялись в сторону границы с Евросоюзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничники задержали микроавтобус с румынскими номерами, который сначала проигнорировал требование остановиться.

"17 апреля вечером военнослужащие отдела "Деловое" обнаружили микроавтобус "Мерседес Вито" с румынскими регистрационными номерами, которым ехали в сторону границы. Требование пограничного наряда об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители немедленно организовали поисковые мероприятия, впоследствии автомобиль злоумышленников удалось задержать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандистов было двое. Микроавтобусом мужчины перевозили 10 ящиков, в которых было 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины.

"Контрабандистов задержали. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины, в ГФС и Нацполицию направлены уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля на трассе Киев-Чоп в ДТП погиб известный закарпатский контрабандист "Доки". Из-за неправильной скорости движения он не справился с управлением и слетел в кювет.

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