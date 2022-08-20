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На границе с Молдовой задержали уклонистов из Украины: прятались в интересном месте

Фото: на границе с Молдовой задержали уклонистов из Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся пробраться в Молдову во избежание призыва. Через час удалось задержать всех уклонистов, двое из которых прятались в поле подсолнечника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное региональное управление ГПСУ.

"Мужчин приграничники застали "на горячем", когда те почти пересекли украинско-молдавскую границу. Чтобы незаконно добраться до соседней страны они скрыто передвигались подсолнечным полем, расположенным вплотную к государственной границе", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, через 45 минут в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который также пытался бежать из Украины таким же образом.

Как сообщалось, в Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу из России в Украину в пешем порядке. Мужчины с помощью GPS-навигатора следовали в украинскую столицу, а конечным пунктом их путешествия должна была быть одна из страны ЕС.

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