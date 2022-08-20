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На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів з України: ховались в цікавому місці

Фото: на кордоні з Молдовою затримали ухилянтів із України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області прикордонники затримали трьох чоловіків, що намагалися пробратися в Молдову, щоб уникнути призову. За годину вдалось затримати всіх ухилянтів, двоє з яких ховались в соняшниковому полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне регіональне управління ДПСУ.

"Чоловіків прикордонники застали "на гарячому ", коли ті майже перетнули українсько-молдовський кордон. Аби незаконно дістатися сусідньої країни вони приховано пересувались соняшниковим полем, що розташоване впритул до державного кордону", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, через 45 хвилин за 3 кілометри від цього місця інший прикордонний наряд затримав ще одного чоловіка, який також намагався втекти з України таким ж чином.

Як повідомлялось, у Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.

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