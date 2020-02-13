На границе с Молдовой задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске за причастность к торговле людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным службы, иностранец пешком направлялся на территорию Украины через пункт пропуска "Росошаны" на украинско-молдавской границе. В ходе пограничного контроля установили, что мужчину разыскивает Интерпол за причастность к торговле людьми.

"Лицо было арестовано и передано сотрудникам Нацполиции", - заявили в ГПСУ.

Кроме того, на пунктах пропуска "Смильница" и "Катериновка" пограничники обнаружили 2 автомобиля, которые находились в международном розыске. За рулем одного автомобиля ехал гражданин Польши, другим управлял россиянин.

"Во всем случаям пограничники направили сообщение в украинское бюро Интерпола в Киеве", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Одесса" разоблачили и ликвидировали канал торговли людьми. Организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины.

Также РБК-Украина писало, что Интерпол объявил в международный розыск депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина. Депутата разыскивают в связи с хулиганством и нарушением общественного порядка с применением оружия. Также суд вынес постановление о его задержании.