Интерпол объявил в розыск скандального депутата из Ужгорода

Фото: Иван Волошин (facebook.com/ivan.voloshyn)

Волошин объявлен в розыск в связи с хулиганством и с применением огнестрельного оружия

Интерпол объявил в розыск депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

Сообщается, что Волошин объявлен в розыск в связи с хулиганством и нарушением общественного порядка с применением огнестрельного либо любого другого холодного оружия, либо предмета, специально подготовленного для причинения телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что Волошина объявили во всеукраинский розыск. Правоохранители утверждают, что он скрывается от досудебного расследования с 23 мая 2019 года. Также суд вынес постановление о задержании.

Напомним, 18 мая 2016 года в центре Ужгорода на территории ресторанного комплекса "Корона" случился конфликт со стрельбой. Тогда депутат Иван Волошин ранил из травматического пистолета помощника депутата горсовета Романа Богуславского - Евгения Рахимова.

Как сообщало РБК-Украина, в одном из торгово-развлекательных заведений во Львове один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя. Последний решил "проучить" владельца заведения.