На границе с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам

В Черновицкой области в ночь на 22 ноября на украинско-молдавской границе пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов, вероятно, трое злоумышленников были ранении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По данным ведомства, около 23:00 вблизи населенного пункта Гвиздовцы пограничники выявили факт контрабанды табачных изделий через украинско-молдавскую границу. Злоумышленники прибегли к бегству и направили автомобиль на пограничников.

Отмечается, что согласно закону пограничники, после предупредительных выстрелов, применили оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Позже в местную больницу обратились 3 гражданина с огнестрельными ранениями.

"Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится дальнейшая проверка", - добавили в ГПСУ.

Напомним, в августе в Черновицкой области пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу. В результате инцидента один человек получил ранения. Пострадавший пассажир автомобиля был немедленно госпитализирован.

Ранее в Закарпатской области пограничный наряд с применением оружия задержал злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет