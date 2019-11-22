На кордоні з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистам

У Чернівецькій області в ніч на 22 листопада на українсько-молдовському кордоні прикордонники зі стріляниною намагалися затримати контрабандистів, ймовірно, троє зловмисників були пораненні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

За даними відомства, близько 23:00 поблизу населеного пункту Гвіздівці прикордонники виявили факт контрабанди тютюнових виробів через українсько-молдовський кордон. Зловмисники вдалися до втечі та спрямували автомобіль на прикордонників.

Зазначається, що відповідно до закону прикордонники, після попереджувальних пострілів, застосували зброю, однак зловмисникам вдалося сховатися. Пізніше до місцевої лікарні звернулися 3 громадянина з вогнепальними пораненнями.

"Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюються особи всіх правопорушників та проводиться подальша перевірка", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, у серпні у Чернівецькій області прикордонники з застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон. В результаті інциденту одна людина отримала поранення. Постраждалий пасажир автомобіля був негайно госпіталізований.

Раніше у Закарпатській області прикордонний наряд із застосуванням зброї затримав зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет