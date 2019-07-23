На границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул конфликт, эвакуированы сотни людей

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В результате пострадали не менее 14 человек

На границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул конфликт, в результате которого эвакуированы более 300 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что конфликт вспыхнул между киргизским селом Аксай и таджикским селом Ворух, которые находятся на неопределенном участке границы.

"Сейчас 55 человек размещены в семьях, а еще 260 - в организованных временных лагерях в киргизском городе Баткен", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, участники инцидента стреляли из охотничьего ружья, а также бросали камни и палки. В результате пострадали не менее 14 человек, в том числе представители силовых структур республики.

Отметим, на сегодня на границе Киргизии и Таджикистана около 70 спорных участков. Процесс двусторонних переговоров о делимитации и демаркации государственной границы был запущен в 2014 году после перестрелки между пограничниками обеих стран из-за строительства дороги на спорном участке. На данный момент на киргизско-таджикской границе из 976 км делимитированы и демаркированы лишь 504 км. Оставшиеся участки считаются спорными.

Кроме того, периодически обостряются отношения между Киргизией и Узбекистаном. Однако последние крупные межэтнические столкновения между киргизами и узбеками произошли 10-15 июня 2010 года в городе Ош. Тогда противоречия между народами обострились в результате политического вакуума, который образовался из-за революционной ситуации. В результате Ошских беспорядков погибли до 900 человек, 400 тысяч беженцев укрылись на территории Узбекистана.