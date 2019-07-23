На кордоні Киргизії і Таджикистану спалахнув конфлікт, евакуйовані сотні людей

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У результаті постраждали не менше 14 людей

На кордоні Киргизії і Таджикистану спалахнув конфлікт, у результаті якого евакуйовано більше 300 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що конфлікт спалахнув між киргизьким селом Аксай і таджицьким селом Ворух, які знаходяться на невизначеній ділянці кордону.

"Наразі 55 осіб розміщені в сім'ях, а ще 260 - в організованих тимчасових таборах в киргизькому місті Баткен", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, учасники інциденту стріляли з мисливської рушниці, а також кидали каміння і палиці. У результаті постраждали не менше 14 людей, у тому числі представники силових структур республіки.

Зазначимо, на сьогодні на кордоні Киргизії і Таджикистану близько 70 спірних ділянок. Процес двосторонніх переговорів про делімітацію і демаркацію державного кордону був запущений в 2014 році після перестрілки між прикордонниками обох країн через будівництво дороги на спірній ділянці. На даний момент на киргизько-таджицькому кордоні з 976 км делімітовані і демарковані лише 504 км. Решта ділянок вважаються спірними.

Крім того, періодично загострюються відносини між Киргизією і Узбекистаном. Однак останні великі міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками відбулися 10-15 червня 2010 року в місті Ош. Давні суперечності між народами загострилися у результаті політичного вакууму, який утворився через революційної ситуації. У результаті Ошських заворушень загинули до 900 чоловік, 400 тисяч біженців сховалися на території Узбекистану.