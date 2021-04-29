На границе Киргизии и Таджикистана началась стрельба, есть пострадавшие

По данным издания, перестрелка началась после того, как представители Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района.

После этого местные жители потребовали снять оборудование, однако после словесной перепалки начались столкновения. В частности, люди начали забрасывать друг друга камнями.

В четверг, 29 апреля, обстановка в районе обострилась. Рано утром началась перестрелка между военными подразделениями стран. По данным издания, со стороны Таджикистана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону военного подразделения Киргизии, находящегося в селе Кок-Таш.

В результате стрельбы пострадал 30-летний житель села, он получил огнестрельное ранение в глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Также за медицинской помощью обратились еще десять человек. Однако о характере их ранений не сообщается.

Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщает, что войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной".

В то же время президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на границе.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

Позже в селе Кок-Таше загорелись несколько домов.

В связи с напряженной ситуацией из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали 400 жителей.

Отметим, что территория в районе водораспределительного пункта "Головной" является спорной, в обеих странах эту землю считают своей.