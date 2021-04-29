На границе Киргизии и Таджикистана началась стрельба, есть пострадавшие
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными. В результате инцидента пострадали по меньшей мере одинадцать человек.
Об этом сообщает издание 24.kg.
По данным издания, перестрелка началась после того, как представители Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района.
После этого местные жители потребовали снять оборудование, однако после словесной перепалки начались столкновения. В частности, люди начали забрасывать друг друга камнями.
В четверг, 29 апреля, обстановка в районе обострилась. Рано утром началась перестрелка между военными подразделениями стран. По данным издания, со стороны Таджикистана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону военного подразделения Киргизии, находящегося в селе Кок-Таш.
В результате стрельбы пострадал 30-летний житель села, он получил огнестрельное ранение в глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Также за медицинской помощью обратились еще десять человек. Однако о характере их ранений не сообщается.
Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщает, что войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной".
#Таджикистан начал массированный обстрел минометами, пулеметами и автоматами на водозаборе «Головной», расположенном в селе Кок-Таш Баткенского района #Кыргызстана. 30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. pic.twitter.com/PYLH9rnXT9— GZT на русском (@GZT_russkiy) April 29, 2021
В то же время президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на границе.
По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.
Позже в селе Кок-Таше загорелись несколько домов.
В связи с напряженной ситуацией из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали 400 жителей.
Отметим, что территория в районе водораспределительного пункта "Головной" является спорной, в обеих странах эту землю считают своей.
Ранее сообщалось, что на спорной китайско-индийской границе в Гималаях произошла перестрелка между военными этих стран. Тогда в результате конфликта погибли 20 индийских военных.
После этого Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями. Страны обвинили друг друга в преднамеренных провокациях.