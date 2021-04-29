На кордоні Киргизії і Таджикистану почалася стрілянина, є постраждалі

На кордоні Киргизії і Таджикистану сталася перестрілка між військовими. В результаті інциденту постраждали щонайменше одинадцять осіб.

Про це повідомляє видання 24.kg .

За даними видання, перестрілка почалася після того, як представники Таджикистану почали встановлювати камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води "головний" в селі Кок-Таш Баткенського району.

Після цього місцеві жителі зажадали зняти обладнання, проте після словесної перепалки почалися зіткнення. Зокрема, люди почали закидати один одного камінням.

У четвер, 29 квітня, обстановка в районі загострилася. Рано вранці почалася перестрілка між військовими підрозділами країн. За даними видання, з боку Таджикистану був відкритий вогонь з вогнепальної зброї в бік військового підрозділу Киргизії, що знаходиться в селі Кок-Таш.

В результаті стрілянини постраждав 30-річний житель села, він отримав вогнепальне поранення в око. Його стан оцінюється як важкий. Також за медичною допомогою звернулися ще десять осіб. Однак про характер їх поранень не повідомляється.

Крім того, Державний комітет національної безпеки Киргизії повідомляє, що війська і спецназ МВС Таджикистану почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів водозабору "головний".

#Таджикистан почав масований обстріл мінометами, кулеметами та автоматами на водозаборі "головний", розташованому в селі Кок-Таш Баткенського району # Киргизстану. 30-річний житель села Кок-Таш Баткенського району отримав вогнепальне поранення в праве око. pic.twitter.com/PYLH9rnXT9 - GZT російською (@GZT_russkiy) April 29, 2021

У той же час президент Киргизії Садир Жапаров провів оперативну нараду з членами уряду щодо ситуації на кордоні.

За підсумками оперативної наради прийнято рішення про утворення робочої групи на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Артемом Новіковим з врегулювання і вивчення ситуації, що склалася.

Пізніше в селі Кок-Таші загорілися кілька будинків.

У зв'язку з напруженою ситуацією з сіл Кок-Таш і Ак-Сай евакуювали 400 жителів.

Зазначимо, що територія в районі водорозподільного пункту "головний" є спірною, в обох країнах цю землю вважають своєю.