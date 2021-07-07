На границе с Гаити разбился военный вертолет Доминиканы

Вертолет BBC Доминиканы потерпел крушение во время приземления в Химане. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Dia.
Известно, что в результате крушения вертолета никто не пострадал.
Стоит отметить, что вертолет патрулировал границу с Гаити в рамках операции "Гиббон", которую ввело Министерство обороны Доминиканы, в результате убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.
Для того, чтобы сфокусировать государственную информацию об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, было предписано, чтобы исключительно глава Доминиканы Луис Абинадер выступал с официальными заявлениями относительно инцидента.