На кордоні з Гаїті розбився військовий вертоліт Домінікани

Вертоліт BBC Домінікани зазнав аварії під час приземлення в Хімані. Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Dia.
Відомо, що внаслідок аварії вертольота ніхто не постраждав.
Варто відзначити, що вертоліт патрулював кордон з Гаїті в рамках операції "Гібон", яку запровадило Міністерство оборони Домінікани, внаслідок вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза.
Для того, щоб сфокусувати державну інформацію про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, було наказано, аби виключно голова Домінікани Луїс Абінадер виступав з офіційними заявами стосовно інциденту.