На границе с Данией задержали сбежавшую из суда бывшую работницу концлагеря

В Германии задержали 96-летнюю бывшую работницу концлагеря , которая сбежала из суда. Ее обнаружили за 100 километров от границы с Данией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Суд обвиняет немку в пособничестве и подстрекательстве к массовым убийствам в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны

Ирмгард Фурхнер обвиняется в том, что, будучи 18-летней, она способствовала убийству 11 412 человек, когда работала машинисткой в концентрационном лагере Штутхоф в период с 1943 по 1945 год.

В суде подтвердили, что Фурхнер задержани, и что врач сейчас оценивает, позволит ли ее здоровье находиться в заключении. Следующее слушание назначено на 19 октября.