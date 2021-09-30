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На границе с Данией задержали сбежавшую из суда бывшую работницу концлагеря

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Четверг 30 сентября 2021 18:05
На границе с Данией задержали сбежавшую из суда бывшую работницу концлагеря Фото: На границе с Данией задержали сбежавшую из суда бывшую работницу концлагеря (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии задержали 96-летнюю бывшую работницу концлагеря, которая сбежала из суда. Ее обнаружили за 100 километров от границы с Данией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд обвиняет немку в пособничестве и подстрекательстве к массовым убийствам в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны

Ирмгард Фурхнер обвиняется в том, что, будучи 18-летней, она способствовала убийству 11 412 человек, когда работала машинисткой в концентрационном лагере Штутхоф в период с 1943 по 1945 год.

В суде подтвердили, что Фурхнер задержани, и что врач сейчас оценивает, позволит ли ее здоровье находиться в заключении. Следующее слушание назначено на 19 октября.

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