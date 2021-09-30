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На кордоні з Данією затримали колишню працівницю концтабору, яка втекла з суду

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Четвер 30 вересня 2021 18:05
На кордоні з Данією затримали колишню працівницю концтабору, яка втекла з суду Фото: на кордоні з Данією затримали колишню працівницю концтабору, яка втекла з суду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині затримали 96-річну колишню працівницю концтабору, яка втекла з суду. Її виявили за 100 кілометрів від кордону з Данією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд звинувачує німкеню у пособництві та підбурюванні до масових вбивств у нацистському концентраційному таборі під час Другої світової війни

Ірмгард Фурхнер звинувачується в тому, що, будучи 18-річною, вона сприяла вбивству 11 412 чоловік, коли працювала машиністкою в концентраційному таборі Штутхоф в період з 1943 по 1945 рік.

У суді підтвердили, що Фурхнер затримані, і що лікар зараз оцінює, чи дозволить її здоров'я перебувати в ув'язненні. Наступне слухання призначено на 19 жовтня.

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