В Германии 96-летняя бывшая работница концлагеря сбежала от суда

Сегодня 96-летняя Ирмгард Фурхнер, которая в 40-х годах работала секретарем коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, должна была предстать перед судом за пособничество в убийстве более 11 тысяч человек. Однако женщина скрылась с места жительства перед заседанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Куда она поехала дальше, неизвестно. Ранее она признавалась суду, что боится общественного осуждения и просила сделать процесс закрытым для прессы. Следствие по ее делу велось в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, женщина обвиняется в пособничестве в совершении в жестоких убийствах, их количество составляет 11 412, кроме того, ее подозревают в пособничестве в покушении на убийство 18 человек.

Известно, что женщина проживала в доме престарелых.

Так, сегодня утром она вызвала такси и поехала к метро, после чего она исчезла.