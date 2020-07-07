На границе с Беларусью возобновили работу еще два пункта пропуска

Во вторник, 7 июля, на украино-белорусской границе возобновили работу еще два пункта пропуска. В частности, пропуск пешеходов, пассажирского и грузового транспорта возобновили в пунктах "Дольск" (Волынская область) и "Вильча" (Киевская область).

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

Как рассказали пограничники, работу пунктов пропуска была возобновлена с 00:00 7 июля в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров от 17 июня.

Также в ГПСУ напомнили, что пункт "Вильча" смогут пересечь лишь граждане Украины и Беларуси, а "Дольск" - все, кто имеют право на пересечение украино-белорусской границы.

Кроме этого был возобновлен пропуск пешеходов еще в девяти пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.

На границе с РФ:

"Меловое" (Луганская область, Меловской район);

"Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район);

"Бачевск" (Сумская область, Глуховский район);

"Юнаковка" (Сумская область, Сумской район).

На границе с Россией и Беларусью:

"Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район).

На границе с Беларусью:

"Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район);

"Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район );

"Доманово" (Волынская область, Ратновский район);

"Славутич" (Черниговская область, Черниговский район).

Напомним, вчера, 6 июля, на границе с Польшей для автотранспорта открыли пункт пропуска "Грушев-Будомеж".

Также сообщалось, что через Венгрию разрешен транзитный проезд из Украины через два пункта пропуска.