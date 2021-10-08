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На границе с Беларусью один из пунктов пропуска приостановит работу: когда и почему

Автор: Мария Кучерявец

В понедельник, 11 октября на украинско-белорусской границе пункт пропуска "Дольск-Мохро" временно прекратит работу. Причиной тому является проведение строительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"11 октября, с 9:30, в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска "Мохро. Пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны также временно осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

В то же время пограничники советуют гражданам воспользоваться в настоящее время маршрутом в Беларусь через ближайшие пункты пропуска: "Доманово", (Волынская область) и "Выступовичи" (Житомирская область).

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