RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На кордоні з Білоруссю один з пунктів пропуску призупинить роботу: коли та чому

Автор: Марія Кучерявець

У понеділок, 11 жовтня на українсько-білоруському кордоні пункт пропуску "Дольськ-Мохро" тимчасово припинить роботу. Причиною тому є проведення будівельних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"11 жовтня, з 9:30, у зв'язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску "Мохро. Пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово здійснюватися не будуть", - йдеться в повідомленні.

Натомість прикордонники радять громадянам скористатися на цей час маршрутом до Білорусі через найближчі пункти пропуску: "Доманове", (Волинська область) та "Виступовичі" (Житомирська область).

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБілорусь