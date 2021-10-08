На кордоні з Білоруссю один з пунктів пропуску призупинить роботу: коли та чому

"11 жовтня, з 9:30, у зв'язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску "Мохро. Пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово здійснюватися не будуть", - йдеться в повідомленні.

Натомість прикордонники радять громадянам скористатися на цей час маршрутом до Білорусі через найближчі пункти пропуску: "Доманове", (Волинська область) та "Виступовичі" (Житомирська область).