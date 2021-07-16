На границе с Беларусью Литва вместе с Германией начала военные учения

"Сценарий учений призван научить отображать гибридные угрозы и проводить высокоинтенсивные операции коллективной защиты",- говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, военные учения продлятся до 29 июля.

Указано, что в тренировках впервые примет участие штаб 10-й бронетанковой дивизии Бундесвера.

Это первые такого рода учения штаба ВС Германии на территории союзника по НАТО, которые были организованы руководством дивизии по собственной инициативе.

Известно, что во время учений штаб немецкой дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзных сил с участием командования 12-й танковой бригады Германии, 37-й бригады бронепихоты, 23-й бригады горных пехотинцев и бригады мотопехоты Литвы "Железный волк".

Отмечено, что учения, которые должны были пройти зимой, были перенесены из-за пандемии коронавируса.