На кордоні з Білоруссю Литва разом з Німеччиною почала військові навчання

"Сценарій навчань покликаний навчити відображати гібридні загрози та проводити високоінтенсивні операції колективного захисту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силового відомства, військові навчання триватимуть до 29 липня.

Вказано, що у тренуваннях вперше візьме участь штаб 10-ї бронетанкової дивізії Бундесверу.

Це перші такого роду навчання штабу ЗС Німеччини на території союзника по НАТО, які були організовані керівництвом дивізії за власною ініціативою.

Відомо, що під час навчань штаб німецької дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзних сил за участю командування 12-ї танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-й бригади гірських піхотинців і бригади мотопіхоти Литви "Залізний вовк".

Зазначено, що навчання, які мали пройти взимку, були перенесені через пандемію коронавірусу.