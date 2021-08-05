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На границе Азербайджана и Армении разместили российских пограничников

Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе Азербайджана и Армении разместили российских пограничников. В частности, они находятся в поселке Воскепар Тавушской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве опровергли сообщения СМИ о присутствии военных РФ в поселке Воскепар Тавушской области. "Российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников", - уточнили в Минобороны.

По словам военных, процесс размещения российских пограничников на границе с Азербайджаном осуществляется в рамках сотрудничества между Россией и Арменией.

Напомним, с июля на границе Азербайджана и Армении периодически вспыхивают перестрелки. В них Баку и Ереван обвиняют друг друга.

Так, 28 июля, стороны заявили о раненых и пострадавших в результате взаимных обстрелов.

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Российская ФедерацияпограничникиАрменияАзербайджан