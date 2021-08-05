На границе Азербайджана и Армении разместили российских пограничников. В частности, они находятся в поселке Воскепар Тавушской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении .

В армянском оборонном ведомстве опровергли сообщения СМИ о присутствии военных РФ в поселке Воскепар Тавушской области. "Российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников", - уточнили в Минобороны.

По словам военных, процесс размещения российских пограничников на границе с Азербайджаном осуществляется в рамках сотрудничества между Россией и Арменией.