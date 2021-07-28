Азербайджан и Армения вновь обвинили друг друга в обстреле: есть раненые

Минобороны Армении и Азербайджана обменялись взаимными обвинениями об обстреле военных позиций на границе . Силовые ведомства также заявили о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбы министерств обороны Армении и Азербайджана.

"В результате боевых действий, начатых после атаки вооруженных сил Азербайджана 28 июля, по состоянию на 8:30 с армянской стороны три пострадавших, двое военнослужащих ранены. Бои продолжаются",- заявили армянские военные.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения Вооруженных сил Армении продолжают осуществлять провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

"28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии",- говорится в сообщении.

По информации азербайджанских военных, в результате обстрела ранены два солдата, им оказали первую медицинскую помощь.