На кордоні Азербайджану та Вірменії розмістили російських прикордонників

На кордоні Азербайджану і Вірменії розмістили російських прикордонників. Зокрема, вони знаходяться в селищі Воскепар Тавушської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії .

У вірменському оборонному відомстві спростували повідомлення ЗМІ про присутність військових РФ у селищі Воскепар Тавушської області. "Російські прикордонники розміщені в зазначеному районі, і ведуться будівельні роботи з організації тилової підтримки, приміщення для прикордонників", - уточнили в Міноборони.

За словами військових, процес розміщення російських прикордонників на кордоні з Азербайджаном здійснюється в рамках співпраці між Росією і Вірменією.