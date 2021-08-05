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На кордоні Азербайджану та Вірменії розмістили російських прикордонників

Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні Азербайджану і Вірменії розмістили російських прикордонників. Зокрема, вони знаходяться в селищі Воскепар Тавушської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії.

У вірменському оборонному відомстві спростували повідомлення ЗМІ про присутність військових РФ у селищі Воскепар Тавушської області. "Російські прикордонники розміщені в зазначеному районі, і ведуться будівельні роботи з організації тилової підтримки, приміщення для прикордонників", - уточнили в Міноборони.

За словами військових, процес розміщення російських прикордонників на кордоні з Азербайджаном здійснюється в рамках співпраці між Росією і Вірменією.

Нагадаємо, з липня на кордоні Азербайджану і Вірменії періодично спалахують перестрілки. У них Баку і Єреван звинувачують один одного.

Так, 28 липня, сторони заявили про поранених і постраждалих в результаті взаємних обстрілів.

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