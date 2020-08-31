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На границах с Венгрией и Румынией в очередях стоят полтысячи автомобилей

Автор: Юлия Струк

На украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях стоят около 500 автомобилей. Пробки образовались на контрольно-пропускных пунктах "Тиса", "Лужники" и "Дьяково" в понедельник, 31 августа.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

В частности, на границе Украины с Венгрией на КПП ожидают 230 авто: в "Тисе" - 110, "Лужанка" - 120.

На границе с Румынией в "Дьяково" в очереди стоит 200 авто.

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При этом на других участках границы очереди отсутствуют.

Отмечается, что медленный пропуск связан с детальной проверкой документов в связи с карантином.

Напомним, вечером 23 августа на западной границе Украины также наблюдались очереди из автомобилей: более 200 автомобилей стояли на границе с Венгрией, Румынией и Словакией.

Как писало РБК-Украина, почему на западной границе образуются очереди транспортных средств, объясняли в Госпогранслужбе.

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