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На границах Украины километровые очереди на растаможку: названа причина

Иллюстративное фото: на границах Украины километровые очереди на растаможку (Freepik)
Автор: Иван Носальский

На венгерско-украинской и словацко-украинской границах возникли километровые очереди из авто, которые ввозят в Украину для растаможки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту.

По его словам, в Венгрии на границе очереди растянулись на несколько километров и "иногда достигают 800 авто". При этом на словацко-украинской границе ситуация лучше, но она также вызывает обеспокоенность.

"Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий", - рассказал Микита.

Он добавил, что очереди возникли по ряду причин.

"Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других стран. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, нуждающиеся в немедленной оптимизации", - объяснил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров одобрил законопроект, который позволит перевести все процедуры по растаможке автомобилей в приложение "Дія".

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