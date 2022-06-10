Растаможку авто внедрят в "Дію", расчет платежей будет по VIN-коду, - Федоров

Кабинет министров одобрил законопроект, который позволит перевести все процедуры по растаможке автомобилей в приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федерова.

По его словам, благодаря цифровизации всех процессов исчезнет возможность манипулировать ценой автомобиля на таможне.

"Услуга будет работать в несколько кликов: необходимо будет ввести VIN-код авто, а расчет произойдет автоматически. Размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристиками автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность. На все это нужно не больше 5 минут", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что после растаможки через "Дію" можно будет зарегистрировать авто.

"Мы уже начали разработку услуги в "Дії" и ждем дальнейшего принятия законопроектов в Верховной раде", - добавил вице-премьер.