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На кордонах України кілометрові черги на розмитнення: названо причину

Ілюстративне фото: на кордонах України кілометрові черги на розмитнення (Freepik)
Автор: Іван Носальський

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли кілометрові черги з авто, які ввозять в Україну для розмитнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту.

За його словами, в Угорщині на кордоні черги розтягнулися на кілька кілометрів і "іноді сягають до 800 авто". При цьому на словацько-українському кордоні ситуація краща, але вона також викликає занепокоєння.

"Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - розповів Микита.

Він додав, що черги виникли з низки причин.

"Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших країн. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів схвалив законопроект, який дозволить перевести всі процедури щодо розмитнення автомобілів у додаток "Дія".

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УгорщинаСловаччинаКордон з УкраїноюРозмитнення євроблях