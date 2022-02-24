На границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины

В пограничных пунктах пропуска образовываются очереди на выезд из Украины. Люди выезжают в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники заверили, что ситуация на границе стабильная и контролируемая.

Так, на границе с Польшей в пунктах "Грушев", "Краковец" и "Шегени" находятся от 70 до 120 автомобилей.

На границе со Словакией в очереди стоят около 50 машин. В то же время в четырех пунктах на границе с Венгрией - около 150 авто, а с Румынией - 250 транспортных средств.

"Заметим, что пока никаких ограничений по выезду граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Конфликтных ситуаций не возникало. Пропускные операции производятся ритмично", - говорится в сообщении.