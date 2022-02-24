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На кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 13:02
На кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України Фото: на українських кордонах утворилися черги (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У прикордонних пунктах пропуску утворюються черги на виїзд з України. Люди виїжджають до Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники запевнили, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована.

Так, на кордоні з Польщею в пунктах "Грушів", "Краковець" і "Шегені" знаходяться від 70 до 120 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною в черзі стоять близько 50 машин. Водночас у чотирьох пунктах на кордоні з Угорщиною - близько 150 авто, а з Румунією - 250 транспортних засобів.

"Зауважимо, що поки ніяких обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції проводяться ритмічно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій 40 осіб отримали смертельні поранення, ще десятки поранені.

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