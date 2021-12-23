Граница Литвы и Беларуси: военные находятся в состоянии повышенной готовности перед праздниками

"Во время праздничного сезона офицеры будут находится в режиме повышенной готовности, а граница будет охранятся в усиленном режиме", - сказал заместитель министра внутренних дел Литвы Кястутис Ланчинскас.

По его словам, нужно быть готовыми ко всем сценариям попыток незаконного пересечения границы. Однако он также подчеркнул, что ситуация на литовско-белорусской границе остается стабильной.

"Но очевидно, что белорусский режим проверяет бдительность и готовность офицеров", - отметил политик.

Он также утверждает, что изменения характера жестоких нападений на польской границе вызывает беспокойство. Замминистра указал, что мигрантов обучают белорусские спецслужбы.