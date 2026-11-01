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Граничні ціни можуть заблокувати частину імпорту електроенергії взимку, - експерт

18:29 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Олександр Мороз
Прайс-кепи можуть заблокувати імпорт електроенергії взимку (фото: Getty Images)

У разі поглиблення дефіциту електроенергії Україна значною мірою залежатиме від імпорту з Європи, однак чинні цінові обмеження (прайс-кепи) можуть зробити такі поставки економічно невигідними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в коментарі LB.ua.

За даними Центру Разумкова, потужність українських АЕС становить близько 7,8 ГВт - це понад половина прогнозованого зимового балансу генерації. Водночас один із блоків Хмельницької АЕС через проблеми з турбіною працює не на повну потужність, що зменшує генерацію приблизно на 250 МВт.

Після жовтневих російських атак оптимістичний сценарій проходження зими з доступною потужністю генерації на рівні 15,5 ГВт фактично втратив актуальність. За кризового сценарію вона може знизитися до 8 ГВт, що означатиме значний дефіцит електроенергії.

За таких умов особливо важливими стануть імпортні можливості України - до 2,5 ГВт. Однак їх використання може ускладнити чинне цінове регулювання.

"Тут дуже серйозно постає питання імпортних можливостей, які у нас до 2,5 ГВт. Але є проблема - прайс-кепи", - зазначив Омельченко.

За його словами, якщо взимку електроенергія у сусідніх країнах коштуватиме дорожче за українську цінову "стелю", технічно ресурс можна буде завезти, але комерційно така операція втратить сенс.

"Тому фізичні можливості для імпорту можуть бути, а от комерційні - ні. Бо ніхто не купуватиме собі у збиток", - пояснив Омельченко.

Раніше експертка ExPro Electricity Дарʼя Орлова заявила, що цієї зими імпорт електроенергії з Європи може бути дуже дорогим через високі ціни у сусідніх країнах, тому прайс-кепи, ймовірно, доведеться переглядати, щоб цей ресурс міг надходити в Україну.

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Служба безпеки УкраїниЕлектроенергія