Предельные цены могут заблокировать часть импорта электроэнергии зимой, - эксперт

По данным Центра Разумкова, мощность украинских АЭС составляет около 7,8 ГВт - это более половины прогнозируемого зимнего баланса генерации. В то же время один из блоков Хмельницкой АЭС из-за проблем с турбиной работает не на полную мощность, что сокращает генерацию примерно на 250 МВт.

После октябрьских российских атак оптимистичный сценарий прохождения зимы с доступной мощностью генерации на уровне 15,5 ГВт фактически утратил актуальность. По кризисному сценарию она может снизиться до 8 ГВт, что будет означать значительный дефицит электроэнергии.

В таких условиях особую важность приобретут импортные возможности Украины - до 2,5 ГВт. Однако их использование может осложнить действующее ценовое регулирование.

"Здесь очень серьезно встает вопрос импортных возможностей, которые у нас до 2,5 ГВт. Но есть проблема - прайс-кепы", - отметил Омельченко.

По его словам, если зимой электроэнергия в соседних странах будет стоить дороже украинского ценового "потолка", технически ресурс можно будет завезти, но коммерчески такая операция потеряет смысл.

"Поэтому физические возможности для импорта могут быть, а вот коммерческие - нет. Потому что никто не будет покупать себе в убыток", - пояснил Омельченко.