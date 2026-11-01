Предельные цены могут заблокировать часть импорта электроэнергии зимой, - эксперт

В случае усугубления дефицита электроэнергии Украина будет в значительной степени зависеть от импорта из Европы, однако действующие ценовые ограничения (прайс-кэпы) могут сделать такие поставки экономически невыгодными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в комментарии LB.ua.
По данным Центра Разумкова, мощность украинских АЭС составляет около 7,8 ГВт - это более половины прогнозируемого зимнего баланса генерации. В то же время один из блоков Хмельницкой АЭС из-за проблем с турбиной работает не на полную мощность, что сокращает генерацию примерно на 250 МВт.
После октябрьских российских атак оптимистичный сценарий прохождения зимы с доступной мощностью генерации на уровне 15,5 ГВт фактически утратил актуальность. По кризисному сценарию она может снизиться до 8 ГВт, что будет означать значительный дефицит электроэнергии.
В таких условиях особую важность приобретут импортные возможности Украины - до 2,5 ГВт. Однако их использование может осложнить действующее ценовое регулирование.
"Здесь очень серьезно встает вопрос импортных возможностей, которые у нас до 2,5 ГВт. Но есть проблема - прайс-кепы", - отметил Омельченко.
По его словам, если зимой электроэнергия в соседних странах будет стоить дороже украинского ценового "потолка", технически ресурс можно будет завезти, но коммерчески такая операция потеряет смысл.
"Поэтому физические возможности для импорта могут быть, а вот коммерческие - нет. Потому что никто не будет покупать себе в убыток", - пояснил Омельченко.
Ранее эксперт ExPro Electricity Дарья Орлова заявила, что этой зимой импорт электроэнергии из Европы может быть очень дорогим из-за высоких цен в соседних странах, поэтому прайс-кепы, вероятно, придется пересматривать, чтобы этот ресурс мог поступать в Украину.