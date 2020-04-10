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На грани выживания, - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     10.04.2020 - 10:13


Эксклюзивное обсуждение с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, которые остались без работы из-за карантина, и программы действий правительства.

В каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом? Какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии “Голос”;

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Экодия".

Они говорят, а решает народ.

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