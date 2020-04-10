На грани выживания, - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Эксклюзивное обсуждение с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, которые остались без работы из-за карантина, и программы действий правительства.
В каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом? Какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии “Голос”;
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;
Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Экодия".
Они говорят, а решает народ.