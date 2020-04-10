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На межі виживання, - сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     10.04.2020 - 10:13


Ексклюзивне обговорення з прем'єр-міністром та лідерами парламентських фракцій питань допомоги людям, що залишилися без роботи через карантин, та програми дій уряду.

В яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном? Які можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Інрп Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України;

Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”;

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;

Олена Міскун, керівник відділу екологізації промисловості Громадської організації “Екодія”.

Вони говорять, а вирішує народ.

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